27.10.2024 12:02 1.656 Handy, Kopfhörer und Zigaretten weg: 21-Jähriger in Chemnitz beklaut

In der Dürerstraße in Chemnitz ist am Freitagabend ein 21-Jähriger ausgeraubt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitagabend ein junger Mann (21) ausgeraubt worden. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Gablenz wegen schweren Raubes. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Kurz vor 21 Uhr war der 21-Jährige mit seiner Freundin in der Dürerstraße in Gablenz unterwegs. Plötzlich packte ihn ein Mann von hinten am Kragen, hielt den 21-Jährigen fest und durchsuchte seine Taschen. "Dabei nahm er ein Handy, Kopfhörer, Zigaretten und einen Ring an sich. Der Geschädigte versuchte, sich zu wehren, woraufhin der Angreifer eine Bierflasche nahm und damit versuchte, den 21-Jährigen zu verletzten", teilte die Polizei am Sonntag mit. Chemnitz Crime Chemnitz: Zwei Transporter über Nacht geklaut Bekannte des jungen Mannes kamen dazu und redeten auf den Täter ein. Daraufhin legte er die Flasche ab, gab das Handy zurück und flüchtete. In der Reineckerstraße konnten Polizisten den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Er hatte die Kopfhörer und den Ring dabei. Außerdem hatte er ein Einhandmesser einstecken. Gegen den Marokkaner wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa