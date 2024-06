04.06.2024 14:52 Heftiger Zoff in Chemnitzer Imbiss: Kunde schießt mit Gasdruckpistole herum

In einem Imbiss in Chemnitz gab es am gestrigen Montag einen heftigen Zoff: Dabei zog ein Kunde (30) eine Gasdruckpistole und schoss in Richtung des Besitzers.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Heftiger Zoff in einem Imbiss in Chemnitz am gestrigen Montag! Ein Kunde (30) geriet mit dem Besitzer (53) aneinander. Die Polizei ermittelt nach einem heftigen Zoff in einem Imbiss in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Das Ganze geschah gegen 13.30 Uhr in einem Imbiss in der Leipziger Straße. Der 30-Jährige hatte gemeinsam mit einem Kind Essen bestellt, war dabei mit dem Betreiber in Streit geraten.



Dabei soll der Imbiss-Boss die beiden Gäste mit einem Arbeitsgerät bedroht und einen Aschenbecher nach ihnen geworfen haben. Daraufhin habe der Kunde den Betreiber mit einer Gasdruckpistole bedroht und in seine Richtung geschossen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

