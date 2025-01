Klau-Alarm in Chemnitz: Polizei stoppt bewaffnete Ladendiebe

In Chemnitz wurden am gestrigen Montag zwei Ladendiebe erwischt. Beide hatten bei ihrer Tat ein Messer dabei. Einer der Männer kam direkt in den Knast.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Erwischt! Zwei Ladendiebe wurden am gestrigen Montag in Chemnitz ertappt. Für einen der Männer ging es direkt in den Knast, der andere wartet derzeit noch auf die Entscheidung eines Haftrichters.

Ein Mann (39) wurde am gestrigen Montag beim Klauen in einem Supermarkt auf dem Sonnenberg erwischt. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Gegen 12.10 Uhr wurde ein 39-jähriger Deutscher in einem Supermarkt in der Heinrich-Schütz-Straße beim Klauen erwischt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie sich der Mann einige Waren in den Rucksack stopfte und anschließend an der Kasse nur seinen Pfandbon auszahlen lassen wollte. "Als der Dieb zwei Mitarbeiter am Ausgang des Einkaufsmarktes sah, ging er zurück in den Markt und legte einen Teil der Waren zurück", heißt es von der Polizei. Anschließend wollte er den Supermarkt verlassen, doch die Mitarbeiter hielten ihn fest - die Polizei wurde alarmiert. In der Zwischenzeit durchsuchte der Mitarbeiter den Ladendieb und konnte ein Klappmesser sicherstellen. Chemnitz Crime Nach Kunstklau in Chemnitz: Banksy-Kunstwerk weiterhin spurlos verschwunden Als die Polizei eintraf, wurde der Täter vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Ergebnis: 0,84 Promille. Weil der 39-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, kommt er am heutigen Dienstag vor einen Haftrichter. Dieser wird entscheiden, ob der Ladendieb in U-Haft kommt.

Weiterer Ladendieb in Chemnitz erwischt: Knast!