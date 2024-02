Mann in Chemnitz mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer ließ erst von dem 36-Jährigen ab, als dieser die Polizei kontaktierte. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, kam es zu der Tat bereits am Nachmittag des 17. Januar. Der Geschädigte wurde auf dem Parkplatz der Ermafa-Passage, in der Nähe des Eingangsbereichs zum Fitnessstudio FitX, von einem ihm unbekannten Mann angesprochen.

Der Unbekannte drohte ihm erst verbal. Als der 36-Jährige sich von dem Parkplatz entfernen wollte, folgte ihm der Angreifer und zückte ein Messer.

Erst als es dem Verfolgten gelang, die Polizei zu verständigen, ließ der Tatverdächtige von ihm ab und versuchte vergeblich, ein Auto auf der Reichsstraße anzuhalten.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn, einen 34-jährigen Deutschen, kurze Zeit später stellen und das Messer sicherstellen. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Der Täter trug zur Tatzeit ein weißes Basecap, eine schwarze Jacke, ein rotes Oberteil sowie eine olivgrüne Hose. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich und ein auffälliges Tattoo im Bereich des rechten Wangenknochens war zu sehen.