Mann in Chemnitzer City niedergestochen! Täter auf der Flucht

Chemnitz - Brutale Bluttat in Chemnitz! Ein Mann (29) wurde in der Nacht auf Samstag in der City niedergestochen. Die Polizei fand den 29-Jährigen schwer verletzt am Nischel. Der Bereich wurde weiträumig abgeriegelt, die Beamten suchten nach Spuren. Unterdessen ist der Täter noch immer auf der Flucht.