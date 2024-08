Mann soll Pärchen in Chemnitz bedroht haben

Chemnitz - Die Bundespolizei sucht nach einer Bedrohung in Chemnitz Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Bedrohung in Chemnitz.

Das Ganze geschah bereits vergangene Woche, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Am 19. August gegen 21.30 Uhr sprach ein asiatisch aussehendes Paar Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Chemnitz an.

Sie teilten den Beamten in einem schwer verständlichen Englisch mit, dass sie ab der Hofer Straße bis zum Hintereingang zum Hauptbahnhof Chemnitz an der Dresdner Straße von einem Mann bedroht worden sind.

Der Mann soll dem Pärchen Schläge angedroht und zum Kampf aufgefordert haben.