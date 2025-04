Nach Angriff auf Bar: Razzia bei "Chemnitz Revolte"-Mitgliedern

Chemnitz/Jahnsdorf - Auf zwei Angriffe im Januar dieses Jahres durch die rechtsextremistische Gruppe "Chemnitz Revolte" folgten am Dienstag in Chemnitz sowie im erzgebirgischen Jahnsdorf mehrere Wohnungsdurchsuchungen.

Vor der Bar "Balboa" in Chemnitz sind mehrere Personen auf zwei Gäste losgegangen. © Kristin Schmidt

Am 24. Januar wurden zwei Männer vor der Bar Balboa in Chemnitz von 20 vermummten Personen angegriffen. Eines der Opfer wurde von den Angreifern niedergeschlagen und am Boden liegend getreten.

Kurz darauf wurde auf einen 17-jährigen Jungen ebenfalls durch Vermummte eingeschlagen. Der Staatsschutz geht dabei von einem Zusammenhang aus.

Im Rahmen der Ermittlungen waren über die Staatsanwaltschaft Chemnitz entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt worden. Diese erfolgten in Wohnungen in Chemnitz sowie in Jahnsdorf.

Die Maßnahmen richteten sich gegen neun deutsche Beschuldigte im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei größtenteils um ehemalige Mitglieder der sogenannten "Chemnitz Revolte".

Dabei stellten die Ermittler zahlreiche Beweismittel sicher. Dazu zählten unter anderem zehn Protektorenhandschuhe, acht Zahnschutze, 16 Sturmhauben und weitere Vermummungsgegenstände.