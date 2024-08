19.08.2024 11:38 1.823 Nach Tankstellenüberfall in Chemnitz: 23-Jähriger in Haft!

Nach einem Tankstellenüberfall am Samstag in Chemnitz befindet sich der Tatverdächtige (23) nun in einer JVA.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Tankstellenüberfall am Samstag in Chemnitz befindet sich der Tatverdächtige (23) nun in Haft. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger befindet sich nun nach einem Tankstellenüberfall in Chemnitz in einer JVA. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Am Samstagmittag hatte der junge Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Leipziger Straße betreten. Als eine Angestellte (62) den Mann ansprach, holte er ein Küchenmesser raus und forderte Tabakwaren und Bargeld. "Die Angestellte versuchte zunächst, den Überfall durch Zureden zu verhindern. Der Täter blieb jedoch unbeeindruckt, steckte einige Zigarettenschachteln in einen Beutel und öffnete die Registrierkasse. Aus dieser entnahm er rund 180 Euro Bargeld", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Volksverhetzung! Polizei ermittelt nach Gartenparty im Chemnitzer "Spaten" Ein Kunde, welcher der 62-Jährigen zu Hilfe eilte, wurde vom Täter auch mit dem Messer bedroht. Dann flüchtete der 23-Jährige mit der Beute zu Fuß stadtauswärts die Leipziger Straße entlang. Kurze Zeit später konnten Polizisten den Flüchtigen in der Nähe finden und vorläufig festnehmen. Der Deutsche hatte sich in einem Gebüsch versteckt und die Beute sowie die Tatwaffe noch bei sich. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Am Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl, der junge Mann befindet sich bereits in einer JVA. Gegen den 23-Jährigen laufen Ermittlungen wegen schweren Raubes.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa