Pfefferspray-Attacke in Lokal auf Chemnitzer Sonnenberg: Frau verletzt

Auf dem Sonnenberg in Chemnitz hat in der Nacht zu Dienstag ein Mann vier Gäste eines Lokals in der Fürstenstraße mit Pfefferspray angegriffen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Frau nach Pfefferspray-Angriff auf Chemnitzer Sonnenberg verletzt! In der Nacht zu Dienstag gab es in einem Lokal in der Fürstenstraße eine Pfefferspray-Attacke. © Chempic In der Nacht zu Dienstag kam es laut Polizei gegen 2.40 Uhr zu dem Vorfall. Der mutmaßliche Angreifer war zunächst in dem Lokal in der Fürstenstraße eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, bemerkte er, dass ihm Bargeld fehlte. Chemnitz Crime Enkeltrick jetzt sogar mit KI? Sparkasse rettet zwei Senioren Dann soll er die anwesenden Gäste des Diebstahls bezichtigt und Pfefferspray versprüht haben. Dadurch wurde eine Frau (37) verletzt, die dann durch Rettungskräfte behandelt wurde. Drei weitere Besucher verließen schnell das Lokal. "Der mutmaßliche Täter (36, italienische und türkische Staatsangehörigkeit) flüchtete ebenso zunächst in Richtung Hainstraße. Im Anschluss daran verständigte er die Polizei über den Diebstahl seiner dreistelligen Geldsumme und kehrte zu der Lokalität zurück", teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Außerdem wird gegen Unbekannt wegen des Diebstahls ermittelt.

