Polizeieinsatz in Chemnitzer City: 20-Jähriger nach Streit verletzt

Chemnitz - Am Donnerstagabend kam es in der Chemnitzer City zu einem großen Polizeieinsatz. Grund war eine gewalttätige Auseinandersetzung.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Chemnitzer Innenstadt. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Gegen 19 Uhr sprachen Passanten Polizisten in der Innenstadt an, nachdem sie im Bereich des Stadthallenparks auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern aufmerksam geworden waren.

Die Männer waren dann in Richtung Markt geflüchtet.

"Die alarmierten Beamten trafen kurz darauf in einem angrenzenden Einkaufscenter auf mehrere Personen, die augenscheinlich an dem Geschehen beteiligt gewesen waren und beim Erblicken der Polizisten wegrannten", teilte die Polizei am Freitag mit.

Zwei der Männer (19, 20) konnten am Neumarkt eingeholt und gestellt werden. Der 20-jährige Afghane hatte eine Schnittverletzung und wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.