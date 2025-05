Stadt warnt vor gefälschten QR-Codes an Chemnitzer Parkscheinautomaten

Chemnitz - Neue Betrugsmasche mit QR-Codes nun auch in Chemnitz !

Die Stadt Chemnitz hat bereits eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt. © Kristin Schmidt

Die Verbraucherzentrale warnte bereits im März vor falschen QR-Codes in E-Mails, Briefen, im öffentlichen Personennah- sowie im Straßenverkehr. In Hannover gab es die ersten QR-Code-Aufkleber auf Parkscheinautomaten bereits im November 2024. Nun sind auch die ersten Chemnitzer betroffen.

Wie die Stadt mitteilte, wurden auch in Chemnitz an einigen Parkscheinautomaten in Aufkleber mit den gefälschten QR-Codes angebracht.

Dabei handelt es sich um eine als "Quishing" bekannte Betrugsmasche, bei der Betrüger versuchen, mit den gefälschten Codes persönliche Daten der Nutzer abzugreifen ("Phishing" mit QR-Codes).

Wie in Hannover betrifft es auch in Chemnitz die QR-Codes des Betreibers EasyPark.

Wer den Code scannt, wird auf eine gefälschte Internetseite mit dem Namen "easypark.live" weitergeleitet. Dort wird der Nutzer aufgefordert, neben der Angabe der Parkzone, des Kfz-Zeichens und der vorgesehenen Parkzeit auch Kreditkartendaten zur Zahlung einzugeben.