Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Frau schwer verletzt

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz eskalierte am Samstag gegen 19 Uhr ein Streit zwischen einem 43-jährigen Ukrainer und einer 34-Jährigen, die als Beifahrerin in einem Peugeot neben ihm saß. Der Abend endete für die Frau im Krankenhaus, für den Mann auf dem Polizeirevier.