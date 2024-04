14.04.2024 09:50 3.621 Streit in Chemnitz eskaliert: Mann (21) schwer verletzt!

Von Bernd Rippert, Claudia Ziems

Chemnitz - Streit in Wohnung in Altchemnitz eskaliert! In einer Wohnung in der Uhlestraße eskalierte am Samstagabend ein Streit. © Harry Härtel Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr fanden Zeugen an einer Hecke vor einem Mehrfamilienhaus in der Uhlestraße einen verletzten Mann (21). Der Deutsche wurde mit schweren Verletzungen an Rücken und Hand in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich handelt es sich dabei um Stichverletzungen. Chemnitz Crime Mehrere Dealer in der Chemnitzer City erwischt Laut Polizei richtet sich der Verdacht gegen einen 22-jährigen Deutschen. Offenbar war vorher in der Wohnung, in der sich beide aufhielten, ein Streit eskaliert. Die beiden kannten sich. Das Tatmittel ist noch unklar. Der 22-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht.

