Stromkabel von E-Ladestationen in Chemnitz geklaut

Chemnitz - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Kabel von zwei E-Ladestationen in Chemnitz geklaut.

In Chemnitz kommt es immer mal wieder zu Kabelklau bei Ladestationen für E-Autos. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Zum einen wurden von einer E-Ladestation auf einem Parkplatz in der Chemnitzer Straße zwei Stromkabel gestohlen.

Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von circa 5000 Euro.

"Eine weitere E-Ladestation in der Carl-von-Bach-Straße griffen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an. Die Täter stahlen insgesamt drei Ladekabel mit Ladesteckern im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro", heißt es weiter von der Polizei.