Täter nutzten ruhige Weihnachtsfeiertage: Einbrüche in Chemnitzer Büroräume und Praxen

Chemnitz - Einbrecher nutzten die ruhigen Weihnachtsfeiertage und stiegen in Büroräume und Praxen in Chemnitz ein!

"Entwendet wurde eine Bluetooth-Box im Wert von etwa 60 Euro. Weiterer Stehlschaden ist vorerst nicht bekannt", so die Polizei.

Sie schlugen die Fensterscheiben an der Bernhardstraße ein und durchsuchten die Räume.

Weiterhin schlugen Unbekannte zwischen dem 22. Dezember und dem ersten Weihnachtsfeiertag in einem Therapiezentrum im Lutherviertel zu.

Zwischen dem 17. und 27. Dezember brachen die Täter in eine Praxis in der Jahnstraße im Lutherviertel ein.

Auch auf dem Chemnitzer Kaßberg wurde eingebrochen. © Kristin Schmidt

Vermutlich in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember drangen Einbrecher im Lutherviertel in ein Haus ein, in dem sich eine Zahnarzt- und Tierarztpraxis befindet.

Doch das Aufhebeln der Praxis-Türen gelang ihnen nicht. Es entstand dennoch ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Täter verschwanden ohne Beute.

Ebenfalls der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember schlugen Einbrecher auf dem Sonnenberg zu! Sie hebelten Türen zu zwei therapeutischen Praxen auf der Pestalozzistraße auf, verursachten damit einen Sachschaden von 2000 Euro. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Auch auf dem Kaßberg wurde in Büroräume eingebrochen. Zwischen dem 24. und dem 25. Dezember verschafften sich die Täter Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Reichsstraße. Dort brachen sie in mehrere Büroräume ein.

Auch hier ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Zum Sachschaden kann die Polizei derzeit ebenfalls noch nichts sagen.