Teenie-Duo wütetet in Chemnitz: Zehntausende Euro Schaden!

Chemnitz - Ein jugendliches Duo hat zwischen Dienstag und Mittwoch eine Spur der Verwüstung in Chemnitz-Bernsdorf hinterlassen!

An einem Einkaufsmarkt an der Reichenhainer Straße mussten insgesamt zwölf Fensterscheiben dran glauben. Dort beträgt der Schaden rund 60.000 Euro!

Zunächst sollen die Beiden die Beifahrerscheiben von insgesamt 18 Autos in Bernsdorf eingeschlagen haben. Auf dem Friedhof an der Wartburgstraße demolierten sie sechs Fensterscheiben einer Lagerhalle.

Eine Jugendliche (16) und ihr Begleiter (14) sollen mit blinder Zerstörungswut zahlreiche Schäden angerichtet haben - selbst vor dem Friedhof in Bernsdorf machten sie nicht Halt.

Am Mittwochmorgen griff die Polizei das Duo mit Schnittverletzungen am Arm in der Webergasse auf. Anschließend ging es für das Duo ins Krankenhaus.