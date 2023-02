Edeka baut Filialen in Chemnitz nach und nach um

Chemnitz - Der eine schließt, der andere öffnet: Der Edeka-Markt Flößner in Chemnitz-Markersdorf (Robert-Siewert-Straße) schließt am kommenden Samstag bis zum 7. März seine Pforten. Der Edeka Markt an der Irkutsker Straße/ Ecke Stollberger Straße hat seit Dienstag wieder geöffnet.