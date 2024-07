Das sagt Minischwein zum EM-Viertelfinale gegen Spanien

Chemnitz - Am Freitag trifft im Viertelfinale der Fußball-EM Deutschland auf Spanien und das Orakel des Tierparks Chemnitz meinte es mal wieder gut mit der deutschen National-Elf.

Ehrmann spielte sich warm, mit dem Feld ist er bereits vertraut. Aufgeregt schnüffelte der Eber über den Rasen. Am Spielfeldrand stand bereits seine Frau mit dem gemeinsamen Ferkel und feuerte ihn an.

Ehrmann schnüffelt fachmännisch über das Spielfeld. © Ralph Kunz

Von Anfang an blickte Ehrmann in Richtung des deutschen Tors. Als das Spiel begann, stürmte er auch in diese Richtung. Aber er verfehlte das Tor mit Abstand und spielte den Ball ins Aus.



Neuer Einwurf und Ehrmann rannte wieder auf das Tor der Deutschen zu, aber der Ball landete erneut außerhalb der Feldlinien. Nächster Einwurf und Ehrmann spielte dasselbe Spielchen.

Eine Chance bekam das Orakel noch, das anscheinend auf ein langes, spannendes Spiel tippt: Jetzt ging es wieder auf das deutsche Tor zu. Dieses Mal traf der Eber und er legte in Windeseile einen zweiten Treffer nach.

Für Jan Klösters war die Vorhersage eindeutig: "Das ist ein Sieg für Deutschland, aber erst in der Verlängerung." Diese Prognose ist auch realistisch, insofern Deutschland am Freitag den Aktionsradius der spielfreudigen Spanier einengt.