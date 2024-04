Er baute Uni-Hauptgebäude: Chemnitzer Architekt und Professor starb vor 100 Jahren

Chemnitz - Emil Alwin Gottschaldt (1834-1924) war Professor für Bauwissenschaften an den Chemnitzer Bildungseinrichtungen und zugleich Architekt des markanten Hauptgebäudes der Technischen Staatslehranstalten am Chemnitzer Schillerplatz. Am 24. April genau vor 100 Jahren verstarb er.

Stephan Luther (61), Leiter des Uni-Archivs, mit einem Druck-Klischee von Gottschaldt aus dem Jahr 1887/1888. © Sven Gleisberg

Das Hauptgebäude der TU Chemnitz an der Straße der Nationen, welches seit 1986 den Namen "Eduard-Theodor-Böttcher-Bau" trägt, hat viel an Historie zu bieten. Böttcher war in den 1870er-Jahren Direktor der damaligen Hochschule und Initiator des Neubaus am Schillerplatz.

Die Planung übernahm der Chemnitzer Architekt Emil Alwin Gottschaldt, der selbst Professor für Bauwissenschaften war. Gottschaldt wurde am 3. März 1834 in Chemnitz geboren. 1848 trat er als Schüler in die Königliche Gewerbschule (Vorläufer der heutigen TU) ein. Danach setzte er seine Ausbildung in Dresden fort.

Im April 1873 erhielt er den Auftrag, den Entwurf für einen Neubau am Schillerplatz vorzulegen. 1877 wurde das neue Gebäude der Technischen Staatslehranstalten eingeweiht, welches den 612 Schülern in 105 Räumen auf etwa 6000 Quadratmetern mehr Platz bot. Aufgrund der steigenden Schülerzahl war ein Neubau notwendig geworden. Auch das Heizhaus im Innenhof konzipierte Gottschaldt.

Das Hauptgebäude im neoklassischen Stil wurde in einer U-Form gebaut, um die Wege zu verkürzen.