Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Mülltonnen neben Wohnhaus angezündet

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Feuerwehreinsatz .

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf den Sonnenberg ausrücken. Dort standen Mülltonnen in Flammen. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Gegen 2.15 Uhr setzten laut Polizei unbekannte Täter mehrere Mülltonnen in der Nähe eines Mehrfamilienhauses in der Philippstraße in Brand.

Das Feuer beschädigte auch die Hauswand. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude zum Glück verhindern.

Bei dem Brand wurden insgesamt vier Mülltonnen komplett zerstört.