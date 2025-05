16.05.2025 09:22 790 Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Wittgensdorf: Brand in Keller ausgebrochen

In einem Wohnhaus in Chemnitz-Wittgensdorf brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Chemnitz-Wittgensdorf: In einem Keller eines Wohnhauses brach ein Brand aus. In diesem Wohnhaus in Chemnitz-Wittgensdorf kam es am Donnerstagabend zu einem Kellerbrand. © Haertelpress Die Feuerwehr wurde gegen 21.30 Uhr in die Chemnitzer Straße gerufen. Dort war in einem Mehrfamilienhaus ein Brand im Keller ausgebrochen. Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Die Flammen konnten glücklicherweise schnell bekämpft werden. Laut Polizei wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. "Zwei weitere Personen hatten Beschwerden", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Chemnitzer Straße war am Donnerstagabend aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt. © Haertelpress Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet. Genaueres soll ein Brandursachenermittler nun herausfinden.



Titelfoto: Haertelpress