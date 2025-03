07.03.2025 07:33 1.280 Ölbrand in Küche: Schon wieder Feuer in Chemnitzer Wohnblock

Die Feuerwehr Chemnitz wurde am Donnerstag zur Straße Am Harthwald gerufen. Dort brannte es in einer Küche.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr in Chemnitz aus. Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zur Straße Am Harthwald gerufen. © Haertelpress/Harry Härtel In einer Küche im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Harthwald war gegen 18.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei handelte es sich um einen Ölbrand in einem Kochtopf - offenbar bei der Essenszubereitung ausgelöst. Das Feuer sei jedoch von selbst erloschen, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Es werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. In Wohnblöcken am Harthwald kommt es immer wieder zu Bränden. Erst am Sonntag wurde dort eine Jugendliche (17) bei einem Küchenbrand schwer verletzt.

