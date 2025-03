Flammen-Inferno im Erzgebirge! Garage brennt

Elterlein – Großeinsatz am Mittwochabend im Buchenweg in Elterlein (Erzgebirge) ! Gegen 19.15 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehren zu einem Brand an einem Blockhaus aus. Der Anbau einer Garage stand lichterloh in Flammen – und der Brand drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen!