Für 2000 kleine Chemnitzer beginnt der Ernst des Lebens

"Und das ist bis jetzt so geblieben - damit die Kinder ihren Baum pflegen, gießen und dann abernten", so Nestler.

Dass die Tüten an Bäumen wachsen, hat sich Albert Sixtus 1928 für das Buch "Der Zuckertütenbaum" überlegt.

"Früher sind Eltern zu Süßwarenhändlern oder Konditoreien gegangen und haben Süßigkeiten in kleinen Papiertüten gekauft. Das sollte den Kindern die Angst vor der Schule nehmen", sagt sie.

Der Brauch hat seinen Ursprung in Sachsen und Thüringen, erklärt Bettina Nestler (39) von der Zuckertütenfabrik Nestler in Ehrenfriedersdorf.

Am Montag beginnt dann für die Erstklässler in einer der 41 kommunalen Grundschulen der Ernst des Lebens. Etwa 200 Kinder gehen dann zur Kooperationsschule oder in eine der zehn Förderschulen.