Ein Bus bis zum Chemnitzer Stausee? So wurde darüber entschieden

Der Stausee ist bei den Chemnitzern sehr beliebt, eine ordentliche Busanbindung gibt es aber nicht.

Am Dienstagabend beschäftigte sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität mit dem Thema und kam zu dem Beschluss: "Eine Leistungserweiterung zum Stausee Oberrabenstein ist derzeit nicht umsetzbar."

Es standen acht verschiedene Varianten zur Diskussion. "Alle untersuchten Varianten, bei denen bestehende Angebote teilweise (in Verdichtung der Linie 253) verlegt, geteilt oder geflügelt werden, entsteht für den Fahrgast auf der 'originalen' Linienführung eine nicht nachvollziehbare 'Lücke' im gewohnten Angebot in den Monaten Mai bis September", heißt es in der Beschlussvorlage.

Wie sollten die Varianten im Einzelnen aussehen? Eine Möglichkeit wurde im Nahverkehrsplan, der 2017 beschlossen wurde, bereits festgehalten. Der Takt der Regionalbuslinie 253 könnte verdichtet werden. Auch die Linie 41 könnte den Stausee bedienen, dazu wären aber mehr Fahrer und Fahrzeuge möglich, ebenso wie bei der höheren Taktung der Linie 253. Ähnliche Probleme gäbe es bei der Verlegung der Linien 32 und 43 ab RabensteinCenter.

Eine weitere Variante wäre die Verlängerung der Linie 42, die aktuell im 20-Minuten-Takt bis Oberrabenstein fährt. Dabei handelt es sich um eine Kleinbuslinie, die schon jetzt zu bestimmten Tageszeiten bereits sehr ausgelastet ist. Der Einsatz größerer Busse sei nicht möglich und auch eine höhere Taktung fällt aus.

Außer diesen Varianten stand auch noch das zusätzliche Angebot einer Stauseelinie zur Diskussion. Diese könnte ab den Wendeschleifen in Schönau oder Reichenbrand fahren.