KuHa fördert die Geschichte der Wismut zutage

Dieses Jahr widmet Chemnitz der bewegten Geschichte der Wismut eine große Veranstaltungsreihe.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Die Wismut AG - ein Name, der in Chemnitz und dem Erzgebirge lange Zeit für Geheimhaltung, harte Arbeit und eine schicksalhafte Vergangenheit stand. Heute, Jahrzehnte nach dem Ende des Bergbaus, sind die Spuren noch immer sichtbar: in der Landschaft, in der Umwelt und in den Erinnerungen der Menschen. Dieses Jahr widmet Chemnitz der bewegten Geschichte der Wismut eine große Veranstaltungsreihe.

TU-Chemnitz-Sprecher Mario Steinebach (59) lädt Bürger dazu ein, sich mit Erinnerungen an das ehemalige Wismut-Kaufhaus an Veranstaltungen zu beteiligen. © Uwe Meinhold "Die Wismut AG zählte zu den größten Industriebetrieben der DDR und war zwischen 1952 und 1957 zugleich das größte Uranbergbau-Unternehmen der Welt", erklärt TU-Chemnitz-Sprecher Mario Steinebach (59). Mit dem politischen Umbruch 1990 wurde der Uranbergbau in Ostdeutschland beendet und die Wismut GmbH gegründet, die bis heute mit der Sanierung und Rekultivierung der ehemaligen Bergbauregionen betraut ist. Im KuHa-Jahr wird sie erneut ins Bewusstsein gerufen. Die mehrmonatige Veranstaltungsreihe beleuchtet die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte. Der Auftakt findet am 12. März in der Universitätsbibliothek statt, die sich in der ehemaligen "Alten Aktienspinnerei" befindet: einst Standort des Wismut-Kaufhauses "Glück auf". Dort wird die Historie der Wismut mit Vorträgen, Ausstellungen und künstlerischen Beiträgen aufgearbeitet.

Dieses Jahr wird die Historie der ehemaligen Wismut AG durch viele Veranstaltungen und Kunstwerke näher beleuchtet. Teil der Schau: das Emaille-Bild "Friedliche Nutzung der Atomenergie" von Werner Petzold. © Wismut Stiftung gGmbH/Andreas Kämper

Der Bergbau der Wismut AG prägte die Landschaften im Erzgebirge. © Bildarchiv Titzmann

Verschiedene Ausstellungen in der Region