50.000 Besucher erwartet! Chemnitzer Kunstfestival findet am Lulatsch statt

Chemnitz - In rund einem Monat wird das mit Spannung erwartete Programm für Chemnitz 2025 vorgestellt. Ein Highlight wurde bereits am heutigen Mittwoch enthüllt: Das Kunstfestival "Begehungen" soll im Juli und August 2025 in den stillgelegten Gebäuden des HKW Nord am Fuß des "Lulatsch" stattfinden - der selbst eine bedeutende Rolle als Kunstwerk spielen soll.