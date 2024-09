25.09.2024 09:18 734 Ab heute: Lichtkunst verzaubert Chemnitz

In Chemnitz startet am heutigen Mittwochabend das Lichter-Festival "Light our Vision". Los geht's ab 19 Uhr.

Chemnitz - Wenn die Nacht hereinbricht, setzen in den kommenden Tagen Künstler aus verschiedenen Ländern Chemnitz in neues Licht. Die zweite Auflage des Festivals "Light our Vision" bietet Arbeiten von 21 Künstlern.

Das Licht-Festival "Light our Vision" startet am heutigen Mittwochabend in die zweite Runde. © Hendrik Schmidt/dpa Von Mittwoch bis Samstag sollen jeweils abends Tausende Besucher angelockt werden. Immer ab 19.30 Uhr werden 14 Standorte illuminiert - Bauwerke wie das Karl-Marx-Monument, das Opernhaus und der Hauptbahnhof. Den riesigen Marx-Kopf - im Volksmund "Nischel" genannt - setzt die in Berlin lebende Videokünstlerin Vanessa Cardui in Szene. Bei ihrer Arbeit "Finger weg!" verleiht eine imaginäre Künstlerhand dem grimmigen Antlitz eine stetig wechselnde Mimik. "Es geht um ein Zwiegespräch zwischen der Künstlerhand und dem Gesicht, dem Porträt", sagte Cardui über ihre Arbeit. Die malende Hand suche nach einem Gesichtsausdruck, wobei sich das Gesicht verselbständige und ein Eigenleben führe.

Nur wenige Schritte entfernt verwandelt das mehrfach preisgekrönte australische Künstlerduo Atelier Sisu einen tristen Parkplatz mit großen, farbig illuminierten Blasen in eine Fantasiewelt, die vergängliche Momente der Schönheit vermitteln soll. Das Festival finanziert sich den Angaben zufolge über Spenden und Sponsoren. Das Gros der Lichtinstallationen ist kostenfrei zu sehen. Auch zur Kulturhauptstadt ist ein Lichter-Festival geplant Bereits im vergangenen Jahr lockte das Festival zahlreiche Besucher an. © Hendrik Schmidt/dpa Die einzelnen Standorte und Areale werden zwischen 19.30 und 23.00 Uhr gleichzeitig für jeweils 5 bis 10 Minuten erleuchtet. Danach schließt sich eine Pause von 15 Minuten an, damit Besucher zum nächsten Standort wechseln können. Für zwei Standorte muss ein "Kunstunterstützungs-Ticket" gekauft werden. Auch im kommenden Jahr, wenn Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas Besucher aus dem In- und Ausland anlocken will, soll es nach Angaben der Organisatoren eine Fortsetzung des Lichtspektakels geben. Dafür sind erneut vier Tage Ende September geplant.

