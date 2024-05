Auftritt vor 80.000 Menschen: Profi-Bläser starten mit Volksmusik durch

Die vier Blechbläser Philipp Lohse (42), Ingolf Günther (59), Conrad Wecke (48) und Volkmar Jäger (54, v.l.) bilden zusammen mit Robin Kürschner (41) am Akkordeon die Blasmusikkapelle "Nischlmusi". © Kristin Schmidt

Conrad Wecke (48) hatte 2021 mit drei seiner Bläser-Kollegen die NischlMusi gegründet.

"Das ist ein klassisches Corona-Projekt", erzählt er. Den Musikern war es damals wichtig, fit zu bleiben. "Da haben wir die Idee gehabt, im Quartett zu spielen und mal ein bisschen Volksmusik zu probieren."

Mittlerweile hat sich Musikdirektor Robin Kürschner (41) mit seinem Akkordeon zu den Bläsern gesellt. Gemeinsam haben sie 120 Titel drauf, darunter Polkas, Märsche und Walzer.

In Sachsen ist die NischlMusi einmalig: "So eine Kapelle wie uns gibt es erst wieder in Nürnberg", sagt Wecke. Damit haben sich die Chemnitzer Wirtshausmusikanten einen Auftritt am 28. Juni auf dem "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis (Österreich) gesichert.

"Das war ein Traum. Wir haben gar nicht geglaubt, dass das mal passieren kann."