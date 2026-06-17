Deutschlands größtes Theaterfestival startet: Produktionen aus aller Welt zu Gast in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz startet am Mittwoch Deutschlands größtes Theaterfestival: "Theater der Welt". Dabei sind 28 Nationen, die insgesamt 33 Produktionen auf die Bühne bringen.

Mia Rushton (44) und Eric Moschopedis (47) vor ihrer Video-Installation "In a Strange Place". © Uwe Meinhold

Inhaltlich geht es um die großen Fragen unserer Zeit: Herkunft, Identität und Macht. Gespielt wird unter anderem in der Oper, am Theaterplatz, in der Hartmannfabrik und im Spinnbau. Dort wurde bis zuletzt gewerkelt.

In der neu eingerichteten Halle 2, in der Etage über dem Ostflügel, bereiten die Künstler Mia Rushton (44) und Eric Moschopedis (47) ihre Installation "In a Strange Place" vor.

"Man spürt hier die Geschichte", sagt Moschopedis begeistert. Für ihr Werk luden sie 150 Waldhüter ein, ihre Arbeit ohne Worte vor einer Kamera darzustellen.

Die Beteiligten tragen dabei Masken: "Wir stellen sie uns als Kreaturen eines zukünftigen Waldes vor", so Rushton. Die Installation läuft auf neun Bildschirmen gleichzeitig. Jeder TV zeigt einen anderen Ausschnitt.