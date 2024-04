Hut ab! Programm für beliebtes Chemnitzer Straßenfestival steht

Chemnitz - In nur wenigen Wochen wird die Chemnitzer Innenstadt z um siebten Mal zu einem großen Freilufttheater.

Große und kleine Künstler sorgen für ein buntes Programm am letzten Maiwochenende. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Vom 24. bis zum 26. Mai verwandelt sich die City wieder zu einer großen Freilichtbühne voller Live-Musik, Clownerie, Artistik, Jonglage, Feuershows, fantasievoller Walk-Acts, Kunst und Streetfood. Auf neun Bühnen mit passenden Hutnamen und zahlreichen Aktionsflächen gibt es auch in diesem Jahr wieder allerhand zu erleben.

Das Hutfestival begrüßt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche internationale Künstler aus Tschechien, Italien, Frankreich, Finnland/Südafrika, Spanien, Argentinien, Belgien, USA, Niederlande und der Schweiz.

Dazu zählen auch der charismatische Hugo Miro, ein spanischer Pantomime-Künstler und das dynamische Artistik-Trio Bardo Teatro Físico aus Argentinien. Eine Luftakrobatik-Show in schwindelerregenden Höhen könnt ihr auf dem Neumarkt erleben.

Auf dem Markt der schönen Dinge findet ihr auch zahlreiche Unikate aus dem Kunsthandwerk: Neben Schmuck und Kleidung gibt es natürlich auch zahlreiche Hüte zu erwerben.

Das Hutfestival öffnet am Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Alle weiteren Informationen rund um das Programm findet Ihr unter www.hutfestival.eu und in der Festival-App.