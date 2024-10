Neun Ausflugstipps für einen schönen Herbsttag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Am heutigen Samstag noch nichts vor? Wir haben wieder neun abwechslungsreiche Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengefasst!

Ziel der Aktion ist es, die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Kliniken der Region nach den Herbstferien zu sichern. Übrigens: Der bisherige Rekord lag bei 1270 Spenden am 16. April 2016.

Chemnitz - Am Samstag ist es wieder so weit und eine der beiden traditionellen und größten Blutspendeaktionen Sachsens findet in der Galerie Roter Turm statt. Los geht's um 9 Uhr. Aber auch Spätaufsteher haben noch Zeit zum Spenden. Die Aktion endet erst um 20 Uhr.

Chemnitz - Dieses Wochenende steht die Chemnitzer Messe wieder ganz im Zeichen des Pferdesports. Das Hallenreitsportevent "Der Große Preis von Sachsen" geht in Chemnitz in die zehnte Runde und zeigt in seinem 21. Jahr die Facetten des Pferdesports in einem abwechslungsreichen Turnierprogramm.

Reitsportfans und Pferdeliebhaber dürfen sich auf ein Spektakel aus zahlreichen Springprüfungen, einem faszinierenden Abendprogramm, einem Ausstellungsbereich für Pferde- und Reitsportbedarf sowie einem tollen Programm für Kinder freuen.

Geöffnet hat die Messe ab 8 Uhr. Tickets kosten 23 Euro, ermäßigt 12 Euro.