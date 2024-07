Ritter, Zuckertüten und noch mehr: Sieben Ausflugsideen für Euren Sonntag

Chemnitz - Immer wieder sonntags ... so haben wir auch heute wieder spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Entspannt zusammen auf Gleisen sitzen, ein kühles Getränk in der Hand und die Sommersonne genießen? Das ist beim heutigen Gleispicknick im Garagen-Campus beim Straßenbahndepot Chemnitz (Zwickauer Straße 164) möglich.

Dort könnt Ihr alles Interessante aus dem Alltagsleben in den vergangenen Zeiten erfahren. Ganz besonders über das "stille Örtchen", die einstige Toilette, und Maßnahmen der Reinigung vom "Allerwertesten".

Frohburg - "Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz" lautet am heutigen Sonntag, 15 Uhr, der Titel einer etwas anderen Führung auf der Burg Gnandstein bei Frohburg (Burgstraße 3).

Claußnitz - Zwischen 10 und 18 Uhr werden Euch wieder Zuckertütenfahrten am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura in Claußnitz (an der B107) angeboten.

Im offenen Aussichtswagen wird ins idyllische Schweizerthal gefahren, wo ein reich bestückter Zuckertütenbaum wartet.

Eine Hin- und Rückfahrt kostet 5 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Für alle Kinder bis 14 Jahre gibt's eine Zuckertüte vom Baum.