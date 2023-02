Location-Schmu, weil Leipzig angeblich vielfältiger ist! ZDF dreht Chemnitz-Serie ohne Chemnitz

Chemnitz - Es ist wie in einem schlechten Film: Gerade haben die Dreharbeiten für eine internationale TV-Serie begonnen, bei der Chemnitz die Hauptrolle spielt. Doch gedreht wird in ...

Das ZDF : "Neben Chemnitz gibt es noch weitere Spielorte in der Serie. Dazu gehören unter anderem Leipzig und Dresden . In Leipzig haben wir eine große Vielfalt an Motiven gefunden, welche unsere Serie glaubwürdig und abwechslungsreich machen wird. Ergänzt durch eine immer weiter anwachsende Filmindustrie vor Ort und eine gute Infrastruktur, bildet Leipzig so den idealen Ankerpunkt für die Umsetzung unseres Projektes."

"Die Dreharbeiten zur Dramaserie sind gestartet und finden in Rom, Norditalien und in Leipzig statt", informiert eine ZDF-Sprecherin.

Doch es kommt noch schräger: ",Concordia' wurde im Rahmen unserer Fördersitzung vom 7. September 2022 mit insgesamt 700.000 Euro in der Produktion gefördert", sagt eine Sprecherin der Mitteldeutschen Medienförderung ein (Sitz in Leipzig) auf Anfrage.

Kommentar von Torsten Hilscher

Filmreif ist das, was da das ZDF in Sachen Chemnitz abliefert: Da soll eine Fernseh-Serie in Chemnitz spielen. Gedreht wird aber anderswo.

Nun ist die Vortäuschung von Schauplätzen so alt wie der Film selbst: Die schönen Winnetou-Filme der 1960er entstanden in Kroatien, das Kreuzberg von "Herrn Lehmann" nach Sven Regeners West-Berlin-Roman wurde zum Teil in Köln nachgebaut, Philadelphia muss oft als New-York-Kopie herhalten, weil ein Dreh zwischen Manhattan und Brooklyn unbezahlbar ist.

Und vor allem Berlin war vielfach Kulisse für ganz andere Metropolen. Gar nicht zu reden von der Filmstadt Babelsberg in Potsdam, wo seit mehr als 110 Jahren ganze Welten nachgebaut werden.Im Fall der geplanten TV-Serie "Concordia" aber, um die es hier geht, verhält es sich anders: Chemnitz ist selbst die Handlung! Zwar ist es nicht das Chemnitz von heute oder Karl-Marx-Stadt von gestern; doch die Handlung hat ausdrücklich ein künftiges Chemnitz zum Inhalt, das im Übrigen so fern gar nicht mehr sein dürfte, betrachtet man die technischen Möglichkeiten von Überwachung und elektronischer Kontrolle.

Was besonders aufstößt: Wieder einmal scheint die Stadt nur Oberfläche für ein düsteres Bild. Für ein Klischee, an dem sich wer abarbeitet. Das war bei der eigentlich grandiosen Harald-Schmidt-Show der Fall, das ist es immer wieder in den Äußerungen von Comedians. Wo also bleibt der echte Chemnitz-Film? Die Kreativen der Stadt sind gefragt.