Baby-Sensation in Chemnitz: Mutter bringt Vierlinge zur Welt

Chemnitz - Aus zwei wurden auf einen Schlag sechs! Louise (24) und Tom Ammon (25) aus Oelsnitz im Erzgebirge sind plötzlich gleich vierfache Eltern. Im Klinikum Chemnitz kamen am Montag ihre Söhne Mio, Matti, Luke und Levi zur Welt - eine extrem seltene Vierlingsgeburt.

Für das Klinikum Chemnitz war die Geburt eine echte Ausnahme. © Uwe Meinhold

"Die vier kleinen Brüder wurden in der Schwangerschaftswoche 29+4 geboren", teilt das Klinikum mit. Trotz ihres frühen Starts entwickeln sich die Frühchen gut.

Die Jungs wiegen zwischen 835 und 1350 Gramm und werden im Krankenhaus rund um die Uhr betreut: "Sie werden beim Atmen schonend unterstützt und über die Nabelvene zuverlässig mit allen wichtigen Nährstoffen und Flüssigkeit versorgt."

Läuft alles weiter nach Plan, dürfen die Brüder rund um ihren ursprünglich errechneten Geburtstermin im September gemeinsam nach Hause.

Auch der frischgebackenen Mutter gehe es den Umständen entsprechend gut. "Hinter ihr liegt eine emotional wie körperlich intensive und anstrengende Schwangerschaft, die sie mit Stärke und Tapferkeit gemeistert hat", so das Klinikum weiter. "Sie und ihr Mann blicken nun überglücklich und voller Stolz auf ihre vier kleinen Wunder."