Bahn-Chaos in Sachsen: Ausfälle und Verspätungen!
Chemnitz/Freiberg/Plauen - Kein guter Tag für Zugreisende in Chemnitz, Freiberg und Plauen. Im Bahnverkehr kam es am Donnerstagvormittag für mehrere Stunden zu Verzögerungen und Teilausfällen.
Grund war laut DB Navigator ein vorübergehender Stellwerkausfall, der die Linien RE 3, RE 6, RB 30, RB 45 (Mitteldeutsche Regiobahn) und RB 83 (Freiberger Eisenbahn) betraf.
Ausgelöst wurde die Störung durch Fehler bei Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, wie der zuständige Betreiber DB InfraGo am späten Vormittag mitteilte.
Dadurch fiel die komplette Überwachung der Züge aus, wodurch ein regulärer Fahrbetrieb mehr als zwei Stunden lang nicht möglich war. Nun läuft der Verkehr wieder nach Plan.
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Aber nur bis Freitagabend: Aufgrund von Bauarbeiten kommt es bis 29. April zum Ausfall der Linien RE 3 und RB 30 zwischen Oederan und Freiberg. Die Deutsche Bahn richtet Schienenersatzverkehr ein.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)