15.11.2024 14:34 2.607 Bauwagen im Chemnitzer Zentrum explodiert

Am Donnerstagmorgen kam es auf einer Baustelle im hinteren Bereich eines Bürogebäudes in der Brückenstraße in Chemnitz zu einer Explosion in einem Bauwagen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum ist am Donnerstag ein Bauwagen explodiert! Offenbar war in dem Bauwagen eine Spraydose explodiert. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Gegen 9 Uhr war es auf einer Baustelle im hinteren Bereich eines Bürogebäudes in der Brückenstraße zu einer Detonation in einem Bauwagen gekommen. Der Wagen wurde dadurch stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei hatte sich offenbar unbemerkt eine Farbspraydose erhitzt, die in der Nähe eines elektrisch betriebenen Heizkörpers lagerte.

Titelfoto: 123rf/foottoo