Chemnitzer Brautmodengeschäft schließt nach 17 Jahren

Chemnitz - Der Hochzeitsmarsch gab im Brautmodengeschäft von Katrin Handke (61) gut 17 Jahre lang den Takt vor: erst "tamm-tamm" dann "ta-daa"! Ende August gibt die Maßschneiderin ihren Herzensladen in der Augustusburger Straße in Chemnitz auf und verkauft 200 Hochzeitskleider jetzt zum halben Preis.

Inhaberin des Geschäfts "Chemnitzer Brautmoden", Katrin Handke (61, r.), hilft Kundin Peggy Wagner (35) bei der Anprobe. © Kristin Schmidt

"Bei uns bekamen die Bräute nicht nur ihr Kleid, sondern auch gleich noch einen kleinen Knigge für den großen Tag", erzählt Katrin Handke. "Wir haben im Geschäft probiert, wie man tanzt und sich so hinsetzt, dass das Kleid auf Fotos schön aussieht. Bis hin zu hilfreichen Tipps für den Gang zur Toilette mit so viel Stoff."



Damit der Bräutigam am Hochzeitstag überrascht wird, kleidete Katrin Handke die Damen auf Wunsch direkt im Atelier an - und erlebte den besonderen Augenblick mit, wenn die Herren ihre Liebste abholten. "Bei uns standen schon Oldtimer, Polizeiautos, Kutschen und sogar ein Broilerwagen als Hochzeitsgefährt vor der Tür."

Damit Bräute auch in geliehenen Kleidern einen blütenreinen "Ta-daa-Moment" erleben, unterstützt Jens Handke (62) seine Frau mit einer wohl einmaligen Nebentätigkeit: Der Kraftfahrer wäscht die getragenen Brautkleider in der heimischen Badewanne, bürstet meterweise aufgetrennte Säume sauber und staunt, was da zum Vorschein kommt: "Gras, Tannennadeln, Schlamm - je nachdem, wohin die Fotografen die Braut dirigieren."