Chemnitzer Theaterstraße wurde für eine Stunde zum Mega-Radweg

Die Chemnitzer Theaterstraße wurde am heutigen Freitag für eine Stunde zu einem Radweg. Dafür wurde eine Fahrspur für Autos gesperrt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Hier entstand in Chemnitz ein Radweg auf Zeit: Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) wurde am heutigen Freitagmittag für eine Stunde lang ein Abschnitt der rechten Fahrspur auf der Theaterstraße in einen sogenannten Pop-up-Radweg verwandelt.

Für eine Stunde durften Chemnitzer am heutigen Freitag die rechte Fahrspur der Theaterstraße als Radweg nutzen. © Maik Börner "Die Aktion soll zeigen, dass der Verkehrsfluss der Autos auch mit nur einer Spur flüssig läuft und eine Fahrradspur gut vertragen kann", sagt Alexander Kirste, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung der Stadt Chemnitz. "Es ist zudem ein kleiner Vorgriff auf das 'Chemnitzer Modell'." Das Infrastrukturprojekt sieht bis 2025 breitere Radwege vor, für die auch Fahrbahnen genutzt werden sollen.

Der Rheinländer Künstler Norbert Krause (43) war an der Planung der Aktion beteiligt: "In Chemnitz ist so viel Platz auf der Straße, aber nicht für Radfahrer. Heute können Chemnitzer hier mal ausprobieren, wie sich das Fahren auf einer abgesicherten Fahrradspur anfühlt."

Künstler Norbert Krause (43) zählte die Radler an der Zählstation. © Maik Börner