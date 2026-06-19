Darum kontrolliert die Stadt am Samstag verstärkt Autos in Chemnitz

Chemnitz - Jährlich sterben fast 3000 Menschen im Straßenverkehr. Im Rahmen des Verkehrssicherheitstages beteiligt sich auch die Stadt Chemnitz an dieser Aktion, um die Straßen sicherer zu machen. Am Samstag kommt es daher zu verstärkten Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Am Samstag werden verstärkte Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr durchgeführt. © Kristin Schmidt

Neben der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten suchen die Bediensteten der Verkehrswacht verstärkt das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmenden, um zur Reduzierung von Verkehrsunfällen und deren Folgen beizutragen.

Kontrollen finden an der Oberfrohnaer Straße in Höhe der A4, an der Chemnitztalstraße 18, an der Neefestraße in Höhe der A72 sowie im Baustellenbereich der Annaberger Straße in Höhe des Südrings und der Südrampe des Südrings statt.