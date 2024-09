Ende Legende! Chemnitzer Stadthalle wirft Weihnachtsmesse aus Programm

Chemnitz - Für viele Chemnitzer war es jahrzehntelang der Pflicht-Dreiklang am ersten Advent: Weihnachtsmarkt-Bummel, Bergparade gucken und ein Besuch in der Stadthalle. Seit mehr als 40 Jahren fanden dort immer die Tage der erzgebirgischen Folklore statt, seit 2022 unter dem modernisierten Titel "Die Weihnachtsmacher". Damit ist nun Schluss.

Doch auch sie muss zugeben, dass Raachermannl und Co. offenbar nicht mehr so große Publikumsmagneten wie früher sind: "Seit einigen Jahren ist die Zahl der Familienbetriebe im erzgebirgischen Kunsthandwerk stark rückläufig und damit auch leider unsere Ausstellerzahl. Zusätzlich sank die Kaufbereitschaft und Anzahl der Besucher."

Um am 1. Advent dennoch Kultur zu bieten, findet am Nachmittag des 1. Dezembers das Adventsprogramm "Weihnachten mit dem Studio W.M." am Sonntagnachmittag statt. Bereits am Samstagnachmittag wird "Hexe Baba Jaga" aufgeführt. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten unter: www.stadthalle-chemnitz.de.