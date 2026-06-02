Fahrrad-Demo will Autobahn in Sachsen lahmlegen

Chemnitz - Mit einer Fahrrad-Demo unter dem Motto "Verkehrswende jetzt" möchte ein Chemnitzer Mathematiker (35) am Samstag die A72 vorübergehend lahmlegen.

In Chemnitz-Rottluff wollen Radfahrer am Samstag zur Demo auf die A72 fahren. © Sven Gleisberg

"Wir brauchen ein starkes Signal, damit sich die Klimapolitik in Deutschland ändert", begründet der Aktivist, der aus Angst vor Anfeindungen anonym bleiben will.

"Ich möchte, dass meine Kinder einen Ort haben, an dem sie leben können. Um das zu erreichen, braucht es Aufmerksamkeit, ähnlich wie bei der Blockade der Brennerbrücke durch Anwohner."

Die Protestaktion soll am Karl-Marx-Monument starten. Nach einer Fahrt über die Limbacher Straße bis Chemnitz-Rottluff soll die Fahrradkolonne auf die Autobahn auffahren und bis zur Abfahrt Chemnitz Süd radeln.

In dieser Zeit müsste die A 72 für den Autoverkehr gesperrt werden.