FCE gegen CFC: Chemnitzer Ortsvorsteher kämpfen gegen Klebe-Flut

Ortsvorsteher und Behörden in Chemnitz sind genervt von den aufgeklebten Stickern, die an Ampelmasten, Warnbaken und Verkehrsschildern prangen.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - An Ampelmasten, Warnbaken und immer häufiger direkt auf Verkehrsschildern - überall prangen in Chemnitz aufgeklebte Sticker. Ganz oben in der Klebe-Liga rangieren Fußballfans. Ortsvorsteher und Behörden sind zunehmend genervt.

Ortsvorsteher Lutz Neubert (54) ärgert sich über die beklebten Ampelmasten an der Kreuzung Chemnitzer/ Mittelbacher in Grüna. © Petra Hornig "Das wird seit einigen Wochen immer schlimmer. Hier werden Sachwerte zerstört. Wenn das einfach hingenommen wird, ist das wie ein Freibrief", schimpft Grünas Ortsvorsteher Lutz Neubert (54, FWG). "An einigen Stellen hat man den Eindruck, dass regelrechte Revierkämpfe ausgetragen werden." Wie an der Kreuzung Chemnitzer/Mittelbacher Straße, wo Ampelmasten mit lila Banderolen der Erzgebirge-Aue-Fans umwickelt sind - überklebt von unzähligen Stickern von CFC-Anhängern. An der Stadtgrenze zum Erzgebirgskreis ist der Beginn des Schacht-Reviers an der Pflockenstraße in Mittelbach unübersehbar in Lila markiert.

Tragen Fußballfans Revierkämpfe via Aufkleber aus? © Petra Hornig

Die Fußballfans sind auf Platz 1, wenn es ums Bekleben von Schildern geht. © Ralph Kunz

Keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat