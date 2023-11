Fußball-Ärger in Chemnitz: Anwohner schimpfen über spielende Kinder

Chemnitz - Auf dem Kaßberg in Chemnitz kämpfen Anlieger gegen spielende Kinder. Der Zoff ist schon so weit eskaliert, dass die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) als Schiedsrichter eingreifen muss.

In der Zwickmühle steckt CSg-Sprecher Christian Walther (37): "Gegen Kinder und etwas Fußball hat keiner was. Wir fördern den Sport mit unserem jährlichen Fußballcamp. Aber hier bolzen Erwachsene mit, der Ball landet auf Balkonen. Nachbarn beklagen sich, auch mit Videos."

Das Spielfeld liegt am Gerhart-Hauptmann-Platz im Hinterhof. Dort schießen Karl (9) und Diego (11), Sohn und Stiefsohn von Saskia Christl (38), seit 2021 auf zwei kleine Tore. Doch offenbar stört sich vor allem eine Nachbarin am Ballspiel, vor allem an der Teilnahme eines Erwachsenen.

Kommentar von Bernd Rippert



Wenn zwei Generationen sich streiten, ziehen die Kurzen oft den Kürzeren. Gemeint sind Konflikte zwischen Erwachsenen/Senioren und Kindern.

Ob an Freibädern oder in Grünanlagen: Sobald Kinder spielen und toben, gar die Stimme erheben, protestieren ältere Anwohner gegen Lärm. Auch Kultur wird als störend oft empfunden, wenn sie mit Geräusch verbunden: Zuletzt verhinderten ruhesuchende Anwohner im Ortsteil Siegmar sogar die Aufstellung eines Mini-Pavillons - aus Sorge um laute Veranstaltungen. Und auf dem Kaßberg gehen Anwohner gegen fußballspielende Kinder vor.

All diese Konflikte sind hochgradig überflüssig, finde ich. Natürlich gilt gegenseitige Rücksichtnahme. Aber Kinder sind nun mal von Natur aus lauter, spielen und toben gerne, kommunizieren dabei nicht in Zimmerlautstärke. Das ist gut so. Jeder Erwachsene, der sich daran stört, sollte sich an die eigene Kindheit erinnern. Zudem sollen Kinder doch draußen spielen und nicht vor der Spielekonsole versauern.

Wir brauchen eine kinderfreundliche Gesellschaft, in der Kinderkriegen Spaß macht. Sonst ist es bald aus mit Fachkräften, Renten und Altenpflegern.