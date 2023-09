05.09.2023 06:30 1.356 Chemnitzer Dönerladen-Besitzer hat Parkplatz-Sorgen: "Es kommt kaum noch jemand zu mir"

Aheer Ahmad (44) vom "Best Pizza Kebabhaus" in der Annaberger Straße in Chemnitz sorgt sich um Kunden. Grund dafür ist ein Halteverbot und zu wenig Parkplätze.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Nanu, wo sind denn die Parkplätze hin? Weil seine Stellflächen fast über Nacht verschwunden sind, sorgt sich Aheer Ahmad (44) vom "Best Pizza Kebabhaus" in der Annaberger Straße in Chemnitz um Kunden. Aheer Ahmad (44) vom "Best Pizza Kebabhaus" hat Parkplatz-Sorgen. © Maik Börner Die Lage ist vertrackt: Bis Ende Oktober ist die Erfenschlager Straße gesperrt. Nebenan ist die Marienberger Straße offizielle Umleitung. Damit Busse durchkommen, hat die Stadt Halteverbote eingerichtet. Die Folge: Anlieger beider Straßen nutzen jeden verfügbaren Parkplatz, auch vor dem Dönerladen. "Außerdem hat die Firma Germania gegenüber ihre Parkplätze für Kunden gesperrt. So kommt kaum noch jemand zu mir", klagt Ahmad. TAG24 fragte Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne). Er will die Situation umgehend prüfen lassen: "Vielleicht können wir vor dem Lokal Kurzzeitparkplätze einrichten."

Titelfoto: Maik Börner