Hilfsprojekte von "Lukas' Stern": Große Spendenaktion für Herzenswünsche

Chemnitz - Seit 2016 erfüllt der Verein "Lukas' Stern" kranken Menschen Herzenswünsche, die mithilfe von Spenden finanziert werden. Was mit einem kleinen kranken Jungen in Chemnitz begann, ist zu einem Hilfsprojekt über Sachsen hinaus geworden.

Alois Rettenberger (60), Geschäftsführer der "Getränkewelt", unterstützt den Verein "Lukas' Stern". © Uwe Meinhold

"Insgesamt konnten wir schon rund 800 Wünsche wahr werden lassen, allein voriges Jahr erstmals über 100", sagt Vereinsvorstand Christian Frank (60).

Aktuell soll einer Chemnitzerin geholfen werden, die einen Elektro-Rollstuhl benötigt. "Für den Rollstuhl wird zusammen mit der GGG eine kleine Garage vorm Haus inklusive Ladestation gebaut", so Frank.

Im Leipziger Raum finanziert der Verein einem jungen Mann, dessen Mutter todkrank ist, den Führerschein.



Zu den 20 Vereinsmitgliedern, die alle ehrenamtlich arbeiten, gehört auch Grünas Ortsvorsteher Lutz Neubert (53). Er fand in der in Grüna ansässigen "Getränkewelt" Unterstützer für eine dauerhafte und flächendeckende Spendenaktion.

Geschäftsführer Alois Rettenberger (61): "Wir werden in allen 65 Getränkewelt-Filialen in Mitteldeutschland für "Lukas' Stern" Spendenboxen aufstellen und hoffentlich sehr oft gefüllt an den Verein zurückgeben."