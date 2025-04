Im Rabensteiner Wald in Chemnitz wird mächtig abgeholzt: Das ist der Grund

Chemnitz - Kreischende Sägen, dröhnende Motoren, tief zerfurchte Wege - Spaziergänger im Rabensteiner Wald in Chemnitz sind aktuell einigen Zumutungen ausgesetzt. Hoch aufgestapelte Stämme und zahlreiche Lichtungen, die sich mitten im Wald auftun, nähren die Frage: Wird hier zu viel abgeholzt?

Revierleiter Ullrich Göthel (55) auf einem Waldweg, der nach der Durchforstung wieder instand gesetzt wurde. © Uwe Meinhold

Revierförster Ullrich Göthel (55) sagt: "Der subjektive Eindruck kann entstehen, weil wir durch den Borkenkäferbefall der vergangenen Jahre große Löcher im Fichtenbestand haben. Die kahlen Flächen fallen mehr auf als eine geplante Durchforstung. Mittlerweile sind bis zu 1000 Kubikmeter Schadholz pro Jahr Normalität. Aber insgesamt wird nicht mehr Holz geschlagen, als nachwächst."

In dem rund 13.000 Hektar großen Revier steht nach Jahren, in denen ausschließlich von Käfern befallene Stämme gefällt wurden, dieses Jahr eine sogenannte reguläre Holzernte an.

An den Wegen stapeln sich Stämme von Fichten, Buchen, Lärchen, Kiefern, Eichen, Ahorn und Esche.