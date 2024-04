Kiffen erlaubt! Wie groß ist das Interesse in Chemnitz seit der Legalisierung?

"Wir haben in den letzten Tagen einen wahren Ansturm erlebt, den wir so nicht erwartet hätten", so Verkäufer Moritz Domenig (23). Bis auf Töpfe und Dünger wurden die Filialen quasi leergekauft.

Anders sieht die Situation beim "Chillhouse" in Chemnitz aus. Das Unternehmen, das zehn Filialen in Ostdeutschland betreibt, ist auf Produkte für den Eigenanbau von Cannabis spezialisiert.

Auch in puncto Erstberatung zum Anbau war der Ansturm groß. "Sogar Rentner waren schon im Geschäft und wollten sich beraten lassen", so Domenig. Dazu standen auch die Telefone im Geschäft in den letzten Tagen nicht still.