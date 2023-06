Live-TV aus dem Storchennest: Chemnitzer Paare lassen tief blicken

Den Störchen von Grüna schaut jetzt eine Kamera direkt ins Nest. © Screenshot: Storchenleben-Gruena.de

Das "Storchen-TV" aus Wittgensdorf läuft auf dem YouTube-Kanal Storchwatching für jeden, der Interesse hat.

Außerdem ist es an ein Bildungsprojekt für Kinder gekoppelt. Dabei können Schulklassen die Vögel einerseits direkt mit dem Fernglas vom Vereinsgelände des Regenbogenbus e. V. beobachten - aber auch via Streaming direkt in den Horst gucken.

"Möglich macht das eine Kamera, die aus 165 Metern Entfernung am Kirchturm mit großer Zoomstufe Bilder live überträgt. Sie wurde mit einer Förderung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt installiert", sagt Vereinsmitarbeiter Christian Leithold.



Auch in Grüna überträgt eine Kamera, was bei Storchens so los ist: Installiert hat sie Herbergsmutter Karla Rößler (55), auf deren Grundstück das Paar seit 2019 brütet.

Auf der Webseite storchenleben-gruena.de stellt sie neben den Livebildern auch Best-of-Videos und Informationen zur Brutsaison zusammen.

"Bei uns bleiben regelmäßig Leute stehen, die die Störche von der Straße aus beobachten. Mit der Kamera geht das nun aus nächster Nähe. Dieses Jahr war schon einiges los. Zu sehen ist beispielsweise, wie die Störchin ein Wiener Würstchen verfüttert. Auch von der Beringung der drei Küken gibt es Aufnahmen im Zeitraffer."