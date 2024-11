Mehrere Rohrbrüche in diesem Herbst: Wie marode ist das Chemnitzer Trinkwasser-Netz?

Chemnitz - Ein Wasserrohrbruch sorgte vergangenes Wochenende in der Walter-Oertel-Straße für Chaos und eine Straßensperrung. In der Geibelstraße steht noch eine Havariebaustelle und im Sommer war die Blankenauer Straße aus demselben Grund dicht. Wie marode ist das Rohrnetz in Chemnitz?